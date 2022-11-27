Подмосковье 27 ноября 2022, 00:39 Школу на 1735 мест построят в Мытищах в 2024 году

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В микрорайоне «Новое Медведково» в Мытищах приступили к возведению новой школы, которая будет рассчитана на 1735 учеников. Она станет одной из самых крупных не только в Мытищах, но и во всей Московской области. Завершить строительство планируют в 2024 году. Рабочая группа администрации Мытищ осмотрела стройплощадки округа.

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«Эта школа является индивидуальной. Она запроектирована с учетом всех новых технологий. Тут будут несколько спортивных залов, зал для хореографии, пищеблок, большой актовый зал. Все для того, чтобы детям здесь было комфортно и интересно», — рассказала вице-президент Департамента проектного управления по Московской области группы компаний «Инград» Юлия Вавилина.

Социальный объект возводят в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования. Застройщиком выступает группа компаний «Инград», которая уже построила лингвистическую гимназию и два детских сада. В ближайших планах строительство еще одного дошкольного учреждения для 260 воспитанников.

Новый образовательный комплекс появится и у жителей микрорайона 25А. 1 сентября 2024 года сюда пойдут в школу 1100 ребят.

«Спортивное ядро, площадки, озеленение — все предусмотрено. В планах есть сделать спортивное ядро доступным для всех жителей микрорайона», — сказал заместитель главного инженера ООО «АСГ Техно Строй» Дмитрий Григорьев.

Рядом, в районе улицы Белобородова, подрядчики возводят новый детский сад на 250 мест. Там разместятся порядка 13 групп. Дошкольное учреждение планируют ввести в эксплуатацию в сентябре следующего года.

И еще один детский сад в Мытищах откроется в конце следующего года. В рамках госпрограммы строители возводят дошкольное учреждение на улице Колпакова. Оно будет рассчитано на 250 малышей.

«Детский сад трехэтажный, здесь будет 10 групп. Внутри расположатся спортивный и актовый зал, детский сад будет оборудован лифтом и подъемником», — уточнил руководитель проекта ООО «2Б проект» Константин Гнуни.

Новые школы и детские сады помогут разгрузить другие образовательные объекты округа. Их строительство находится на контроле администрации округа.

Ранее глава Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии 56 социальных объектов в 2023 году.

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