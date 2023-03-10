Подмосковье 10 марта 2023, 11:34 Школу на 1650 мест построят в ЖК «Ярославский» в Мытищах

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Возведение новой большой школы продолжается в жилом комплексе «Ярославский» в Мытищах. Сейчас на объекте ведутся монолитные работы, которые завершатся к концу лета.

Школу строит компания «ПИК» по договору о комплексном развитии территории. В здании площадью 22 тысячи квадратных метров будет 66 учебных классов, в том числе специализированные. Это кабинеты химии, физики, информатики, труда и кулинарии.

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«На территории жилого комплекса „Ярославский“ уже открыли четыре детских сада, поликлинику, две школы и спортивную детско-юношескую школу. Помимо строящегося здания в ЖК предусмотрен еще один детский сад», — отметила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 20 новых школ и 11 детских садов в регионе к 1 сентября.