Школу на 1600 мест в Балашихе откроют в сентябре 2022 года

В ЖК «Новоград Павлино» в Балашихе планируют открыть школу на 1600 мест в сентябре 2022 года. Об этом сообщил в ходе выездного совещания глава городского округа Сергей Юров.

Источник фото: Евгений Дудин

Здание будет состоять из трех блоков, соединенных переходами. В новом учебном учреждении будет четыре этажа. На площади 23 тысячи квадратных метров разместят учебные классы, кабинеты для занятий допобразования и продленной группы, столовые и большую библиотеку с читальным залом.

Источник фото: Евгений Дудин

«Большое количество запросов поступало к нам от жителей ЖК „Новоград Павлино“ по поводу сроков строительства. Задача по вводу школы для нас является приоритетной в данном микрорайоне. Темпы были увеличены, сегодня здесь работают порядка 200 человек. К концу года мы планируем, что большая часть отделки будет сделана, в первом квартале следующего года завершим строительство и начнем поставку оборудования. Полноценно школу откроем 1 сентября следующего года», — сказал Сергей Юров.

Источник фото: Евгений Дудин

Как добавил глава округа, в здании появятся большой актовый зал на тысячу посадочных мест и четыре спортзала. В учреждении появятся дополнительные кружки и секции для взрослых и детей. Учреждение войдет в проект округа «Школьный футбол».

Источник фото: Евгений Дудин

Также в школе установят пандусы для учеников с ограниченными возможностями здоровья. Периметр вокруг учреждения комплексно благоустроят. В школьном дворе разместят спортивные площадки и автостоянку.

Источник фото: Евгений Дудин

Строительство школы в ЖК «Новоград Павлино» начали весной 2019 года. Она станет вторым филиалом школы № 12.