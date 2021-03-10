Школу на 1,6 тысячи мест в Балашихе достроят в декабре этого года

В рамках реализации национального проекта «Образование» в Балашихе строится школа на 1600 мест. Работы выполнены на 80%. Ввести здание в эксплуатацию планируют в декабре этого года. Глава округа Сергей Юров проверил ход строительства.

Источник фото: Евгений Дудин

Школу на 1600 мест возводят в ЖК «Новоград Павлино». В новом учреждении будет четыре этажа, а общая площадь составит 24 тысячи квадратных метров.

По оценке строителей, объект готов более чем на наполовину. Сейчас на площадке работают 58 человек. Монолитные и кровельные работы полностью завершили, установили 80% оконных конструкций, началась отделка фасада. С наступлением тепла на объекте приступят к внешним сетям, благоустройству и внутренней отделке.

«Застройщиком взяты на себя обязательства по вводу в эксплуатацию школы в декабре 2021 года. В целом, в рамках реализации проекта строительства все есть для того, чтобы эту школу сдать в этом году. Задача застройщика, задача генподрядчика выполнить взятые на себя обязательства и школу сдать. Это инвестиционная школа, возводится в рамках строительства микрорайона. Мы со своей стороны осуществляем еженедельный контроль», — рассказал Сергей Юров.

Источник фото: Евгений Дудин

Глава округа уточнил, что от жителей микрорайона поступали обращения о низких темпах строительства школы. По требованию администрации застройщик скорректировал график работ.

«Изначально планы были на второй квартал 2022 года. Но после долгих переговоров с администрацией пошли навстречу. Мы готовы ввести ее в четвертом квартале 21-го года. Количество работников к концу марта — началу апреля увеличится. И уже существенно будет заметна разница снаружи — именно по фасадным работам, по благоустройству и так далее», — заявил представитель группы компании-застройщика Марк Рябков.

Он добавил, что на площадке около школы сделают стадион, спортивное ядро, установят малые архитектурные формы. Фасады школы покрасят в разные цвета. В школе будет все необходимое для комфортного учебного процесса.

Строительство объекта началось весной 2019 года. Новое образовательное учреждение станет вторым зданием школы № 12. Оно будет состоять из трех блоков, соединенных переходами.

В школе будут учебные классы, кабинеты для досуга детей, несколько столовых, библиотека, два спортивных и актовый залы, помещения для продленки, вмещающие более тысячи человек, и медицинский пункт. В школе создадут комфортные условия для обучения детей с инвалидностью.