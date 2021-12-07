Новую школу на 1500 мест построят в Балашихе в 2023 году. Общеобразовательное учреждение появится на улице Трубецкой. Мособлгосэкспертиза выдала положительное заключение по проектно-сметной документации здания.

Школу возведут в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

«Документация, по которой получено положительное заключение, разработана для строительства крупного образовательного центра на полторы тысячи учеников, который будет построен на улице Трубецкая. Ввести школу в эксплуатацию планируется в 2023 году», — сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Четырехэтажная школа разместится на площади более 25 тысяч квадратных метров, здесь появятся специализированные кабинеты и лаборатории, кабинеты начальной школы и групп продленного дня, спортивные и актовые залы, творческие студии и мастерские. На прилегающей территории оборудуют физкультурно-спортивную зону, площадку для общешкольных мероприятий, учебно-опытную и хозяйственную зоны, места отдыха для учащихся.

Новый объект образования будет оборудован с учетом доступной среды — в здании установят лифты, пандусы и тактильные указатели. Начать строительство планируют в 2022 году.