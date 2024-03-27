Подмосковье 27 марта 2024, 09:53 Школу на 1,5 тысячи мест построят в ЖК «Жулебино парк» в Люберцах компания ПИК

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Строительство новой школы продолжается в жилом комплексе «Жулебино парк» в Люберцах. Готовность объекта составляет свыше 60%, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Сейчас рабочие завершают монтаж металлических конструкций и монолитные работы над помещениями спортивных и актового залов. Идет подготовка к фасадным работам.

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В ЖК «Жулебино парк» уже открыт детский сад, детская и взрослая поликлиники. Рядом с комплексом находятся Кузьминский и Жулебинский парки. Они подойдут для активного и семейного отдыха: здесь можно гулять по тропинкам или вокруг пруда, устраивать пикники, кататься на лыжах или велосипеде.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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