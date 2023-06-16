Подмосковье 16 июня 2023, 21:32 Школу на 1,5 тысячи мест откроют в ЖК «Пехра» в Балашихе в 2024 году

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В 2024 году в ЖК «Пехра» в Балашихе откроют школу на 1,5 тысячи мест. Учебное заведение построят в рамках федерального проекта «Современная школа».

В образовательном учреждении обустроят учебные классы, кабинеты для групп продленного дня, специализированные кабинеты и лаборатории, библиотеку с медиатекой, спортивные и актовые залы, творческие студии и мастерские, физкультурно-спортивную зону и другие обязательные кабинеты.

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«Каждый год мы строим детские сады — 30 детских садов и 35 школ. Каждый гол стараемся их строить больше», — отметил губернатор Московской областиАндрей Воробьев.

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