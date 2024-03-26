Подмосковье 26 марта 2024, 09:44 Школу на 1170 мест построят в ЖК «Люберцы парк» Министерство жилищной политики Московской области

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Школу на 1170 мест построят в жилом комплексе «Люберцы парк». Готовность объекта превысила 73%.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, школу возводит компания «ПИК» за счет внебюджетных средств. Сейчас на объекте монтируют фасад, внутренние коммуникации и ведут отделку корпуса.

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В жилом комплексе уже работает детская поликлиника на 155 посещений в смену и два детских сада на 570 мест. На первых этажах домов будут работать магазины, кафе и другие организации.

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