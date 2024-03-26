26 марта 2024, 09:44
Школу на 1170 мест построят в ЖК «Люберцы парк»
Школу на 1170 мест построят в жилом комплексе «Люберцы парк». Готовность объекта превысила 73%.
Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, школу возводит компания «ПИК» за счет внебюджетных средств. Сейчас на объекте монтируют фасад, внутренние коммуникации и ведут отделку корпуса.
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В жилом комплексе уже работает детская поликлиника на 155 посещений в смену и два детских сада на 570 мест. На первых этажах домов будут работать магазины, кафе и другие организации.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Люберцы
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Строительство
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