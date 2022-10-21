Школу на 1160 мест построят в ЖК «Одинцово-1» | 360°

Подмосковье 21 октября 2022, 13:11 Школу на 1160 мест построят в ЖК «Одинцово-1»

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Школа на 1160 мест появится в ЖК «Одинцово-1». Проект получил разрешение на строительства от Минжилполитики региона. Его будут реализовывать за внебюджетные средства.

В здании разделят блоки начальной, основной и старшей школ. Внутри обустроят учебные классы и предметные кабинеты. Их оборудуют новыми компьютерами и проекторами.

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На территории школы высадят деревья и кустарники, уложат около шести тысяч квадратных метров газона, построят стадион, баскетбольную площадку и футбольное поле.

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Глава Минжилполитики Инна Федотова добавила, что это будет вторая школа в жилом комплексе.

«Кроме этого введены в эксплуатацию два детских сада на 120 мест и один на 350. Также строится еще одно дошкольное учреждение для 350 малышей», — сообщила она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообщался с супругой мобилизованного из Апрелевки. Он обещал ей помочь с устройством ребенка в детский сад.