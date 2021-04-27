Школу на 1100 мест в микрорайоне Ольгино Балашихи построят к 2023 году

Школу на 1100 мест в микрорайоне Ольгино построят в Балашихе к 2023 году. Сроки стали известны во время ежегодного обращения губернатора Московской области Андрея Воробьева, в котором он коснулся и темы развития системы образования в Подмосковье.

«Мы регулярно открываем новые, современные школы. В прошлом году 32 открыли, в этом — 33. Меньше 30 стараемся не открывать. Но важно, чтобы кроме формы было содержание. Мы видим, что когда в муниципалитете появляется школа-флагман, где директора могут обмениваться опытом, учителя — перенимать интересные навыки и приемы преподавания, результаты учеников выглядят заметно лучше, чем до такой кооперации. Благодарю директоров и учителей за такую работу», — сказал Андрей Воробьев.

Глава Балашихи Сергей Юров отметил, что за последние пять лет в городе было построено шесть новых школ.

«Все те перемены, которые происходили и происходят в Московской области, зависят от запросов людей. Мы их получаем через наш Центр управления регионом, в социальных сетях, во время прямого общения с жителями. Всего за последние пять лет у нас построено шесть новых школ и 13 детских садов. Строительство продолжается», — рассказал Сергей Юров.

Школа на 1100 мест в микрорайоне Ольгино будет построена по государственной программе Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Ее открытие позволит снизить количество обучающихся во вторую смену и обеспечит шаговую доступность школы для жителей микрорайона.