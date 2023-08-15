Подмосковье 15 августа 2023, 17:09 Школу на 1100 мест в микрорайоне Климовск откроют в Подольске в 2024 году Минстрой МО

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Новую школу для 1100 учеников построят в микрорайоне Климовск в Подольске в 2024 году. Сейчас подрядчик проводит подготовительные работы по возведению здания.

Как сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья, блоки начальных и средних классов оборудуют отдельными гардеробами и зонами отдыха. Для дошкольников подготовят специальные места со спальнями, игровыми комнатами и детской площадкой на улице.

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В ведомстве добавили, что в учебных классах установят интерактивные доски, для учеников также оборудуют лаборатории, столовую, два спортзала с душевыми, творческие мастерские, медкабинеты и библиотеку.

На близлежащей территории рабочие выполнят комплексное благоустройство и возведут спортивные и игровые площадки. Кроме того, внутри новой школы создадут все условия для обучения детей с ограниченными возможностями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

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