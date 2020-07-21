Школу на 1100 мест сдадут в Балашихе к ноябрю. В августе там обустроят спортивное ядро

В Балашихе продолжается строительство школы на 1100 мест. Сдать объект планируют в ноябре. А сейчас там заканчивают обустройство спортивного ядра.

Источник фото: Максим Мелешенков

Школа на 1100 мест появится в Балашихе, на Шоссе Энтузиастов. Работы идут по графику. Сейчас строители обустраивают спортивное ядро. Уже закончена вертикальная планировка, сделаны стяжки. На следующей неделе начнется монтаж спортивных объектов. Окончание работ по спортивному комплексу намечено на август.

«Это будет современная школа в данном микрорайоне с полноценным спортивным ядром. Тут предусмотрены все возможности для занятий спортом: 100-метровая дорожка, беговая дорожка, футбольное поле, баскетбольная площадка», — сказал председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов во время инспекции.

Источник фото: Максим Мелешенков

В школе предусмотрены также два спортивных зала с раздевалками, актовый зал на 400 мест, пищеблок на 400 мест. На четвертом этаже разместятся начальная школа на 400 мест, средняя — на 500 мест и старшая — на 200 мест. Для начальной школы предусмотрен отдельный вход, а также игровые и спальные комнаты для дневного отдыха детей.

«Мы уже приступили к отделочным работам. Заканчиваем наружные инженерные системы и выполняем комплекс работ по благоустройству. Идем в графике», — сказал руководитель проекта Алексей Калиногорский.

На объекте в две смены работают 178 человек и 13 единиц техники. Завершить строительство планируется в ноябре. Учебное заведение сможет принять школьников, предположительно, к новому году.