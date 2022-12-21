Подмосковье 21 декабря 2022, 11:04 Школу на 1100 мест построят в Жуковском Unsplash

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Конкурс на строительство школы в Жуковском объявили в Подмосковье. Об этом рассказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Извещение о проведении электронного аукциона размещено в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

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Начальная цена контракта составляет более 1,5 миллиарда рублей. Победившей компании нужно будет провести все подготовительные работы на участке и возвести школьное здание. Территорию потребуется благоустроить, а кабинеты — оснастить мебелью и техникой.

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Школу возведут в рамках подмосковной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Работы профинансируют из бюджета Московской области и городского округа Жуковский. Открыть объект планируется в 2024 году.

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