Подмосковье 15 июня 2023, 16:53 Школу на 1100 мест и детский сад построят в Мытищах к сентябрю

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Школу на 1100 мест и детский сад на 320 мест построят в Мытищах к сентябрю. Детские учреждения появятся недалеко от деревни Погорелки.

Сегодня готовность детского сада составляет более 75%. Подведены все коммуникации, проложена ливневая канализация. Подходит к завершению отделка фасада, выполнен монтаж инженерных вентиляционных систем. Работы проверила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

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«У нас выполняются работы по благоустройству: из 13 площадок игровых выполнено девять. В ближайшие две недели четыре оставшиеся площадки будут готовы. Малые архитектурные формы завезены», — рассказал руководитель проекта ООО «Стройкомплекс» Сергей Лукьянов.

Школа также находится на завершающем этапе строительства.

«Черновая отделка полностью выполнена. Также выполняется благоустройство территории. Фасад уже на завершении находится», — рассказал начальник участка ООО «Триумф» Андрей Пикишкин.

В школьном дворе будет мини-футбольное поле, волейбольные и баскетбольные площадки, зона отдыха.

Сдать детский сад планируют к сентябрю, а школу — в июле, чтобы подготовить здание к новому учебному году. Через две недели выездная комиссия вновь проверит готовность работ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев объявил о доплатах педагогам лучших школ искусств и колледжей.

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