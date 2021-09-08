Школу на 1100 мест достроят в Подольске до конца года

В Подольске продолжается строительство школы на 1100 мест во Флотском проезде. Здание уже готово на 80%. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

Сейчас на строительной площадке работают больше 100 человек и три единицы техники. Рабочие уже заканчивают фасадные работы, отделывают внутренние помещения и занимаются устройством инженерных сетей. Одновременно с этим строители благоустраивают территорию около школы.

Все работы выполняются по графику, материалы закуплены в необходимом количестве.

В здании будут расположены 44 класса. Также в школе предусмотрели зоны начальной и старшей школы, кабинеты для свободного творчества, классы изучения технологий, спортивный и актовый залы, медицинский кабинет, столовая. Общая площадь здания составляет 16,6 тысячи квадратных метров.

На территории около школы обустроят площадки для уроков на открытом воздухе, подвижных игр, отдыха и спорта.

1 сентября в микрорайоне Кузнечики Подольска открылась еще одна школа. Местные ребята больше не будут учиться во вторую смену. Школа стала вторым по счету корпусом уже существовавшего образовательного учреждения № 34. Это одна из 50 школ, уже построенных в Московской области по президентскому проекту «Образование».