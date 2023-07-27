Подмосковье 27 июля 2023, 14:05 Школу на 1,1 тысячи мест построили в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Школу имени космонавта Валерия Рюмина на 1,1 тысячи мест построили в деревне Погорелки городского округа Мытищи. Она откроется 1 сентября. Там уже завершили все основные работы, установили мебель и оборудование.

Классы школы оборудовали интерактивными досками и партами, у которых регулируется угол наклона. Также в здании есть лаборантские, просторная столовая с панорамными окнами, спортивный и актовый залы, планетарий и современная библиотека с читальным залом.

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Во дворе установили спортивную площадку, игровые зоны и места для отдыха. Школьный стадион будет доступен для всех жителей городского округа Мытищи. Сейчас в учреждении ведется благоустройство территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в регионе.

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