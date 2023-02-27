Подмосковье 27 февраля 2023, 18:07 Школу на 1,1 тысячи мест открыли в Ногинске

Читать 360tv в

Центр образования «Богородский» открыли в Ногинске, он рассчитан на 1100 учащихся. Об этом рассказали в Минобразования Подмосковья.

«Новое здание построили в срок. В нем есть все необходимое для учебы и комфортного пребывания — современные учебные кабинеты, спортзалы, пищеблок, мастерские и игровые комнаты», — рассказали в пресс-службе Минобразования региона.

Реклама

В центре будут реализованы профильные образовательные программы — по гуманитарному, социально-экономическому и технологическому направлениям.

Реклама

Всего в этом году в Подмосковье планируется открыть не менее 30 школ, добавили в пресс-службе.

Ранее губернатор Воробьев рассказал о строительстве школы на 2200 мест в ЖК «Гусарская баллада».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».