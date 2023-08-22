Подмосковье 22 августа 2023, 13:05 Школу на 1,1 тысячи мест откроют в Дмитрове к началу 2024 года Ксения Борцова

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Новая школа на 1100 учеников откроется в микрорайоне №5 Дмитрова уже в первом квартале будущего года. Трехэтажное здание строится в рамках программы модернизации школьного образования.

На стройке находятся 200 специалистов, два крана и несколько единиц техники. В настоящее время идут монолитные работы и внутренняя отделка помещений.

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В новой школе оборудуют два просторных спортивных зала, актовый зал на 400 мест, библиотеку с читальным залом и IT-кабинет. Учебное заведение будет иметь инженерную направленность. Здесь с радостью встретят детей, интересующихся IT-технологиями и робототехникой. В здании разместится технологическая лаборатория «Кванториум», которая предоставит дополнительные возможности для развития школьников.

Во дворе активно благоустраивают территорию. Там сделают баскетбольную и универсальную спортплощадки. «Изюминкой» школы станет большой стадион с искусственным покрытием, доступный всем жителям района.

Новая школа будет первым учебным заведением в микрорайоне № 5. Ее открытие позволит разгрузить близлежащие лицеи и перейти на обучение в одну смену.

Подмосковье откроет 30 школ и 25 детских садов в этом году, сообщил губернатор Андрей Воробьев на встрече с президентом Владимиром Путиным. Образовательная система региона готова к началу учебного года.