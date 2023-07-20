Подмосковье 20 июля 2023, 09:54 Школу на 1050 мест построят в ЖК «Новое Пушкино» в Подмосковье ГК Инград

Читать 360tv в

Строительство школы в жилом комплексе «Новое Пушкино» продолжается в Подмосковье. В нее смогут ходить 1050 детей.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, готовность объекта составила 20%. Площадь трехэтажного здания превысит 13 тысяч квадратных метров. Еще около 30 тысяч благоустроят.

Реклама

Строители завершили монолитные работы и устройство наружных коммуникаций. Сейчас они укладывают стены, проводят вертикальную планировку и готовят место под футбольное поле и спортивные площадки.

Всего в микрорайоне будут работать три детских сада и три школы. Также там появятся торговые, медицинские и спортивный центры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о создании спортклубов в школах. До конца года такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».