Новые инструменты и направления. Школу искусств открыли в подмосковном Демихове

В просторных светлых кабинетах детской школы искусств в Демихове в городском округе Орехово-Зуево все готово. Здание строили четыре года, с его открытием появится шесть новых отделений. В школе смогут учиться 650 ребят.

Источник фото: телеканал «360»

Новое здание помогло школе искусств в Демихове расширить границы. Там появится шесть новых отделений, в планах открыть даже гончарную мастерскую. А пока ребята могут заняться народным пением и записаться в фольклорный театр. Чтобы максимально погрузить детей в эту атмосферу, здесь собрали подлинные экспонаты.

В школу искусств закупили современное оборудование и новые инструменты. Занятия будут проходить по современным стандартам. Никаких скучных теоретических занятий: если ребенок изучает сольфеджио, то уроки будут проводить с использованием интерактивной доски.

Новый концертный зал рассчитан на 120 мест. На сцене будут проходить и спектакли. Ведь в школе есть и театральное, и хореографическое отделение. Первый концерт провели в честь открытия и юбилея школы. Ей исполняется 30 лет

«Мы очень рады такому стечению обстоятельств, что наш юбилейный день рождения совпал с таким замечательным моментом, когда нам подарили такое шикарное, очень красивое здание», — отметила Наталья Язвенко, директор Демиховской детской школы искусств.

На строительство школы ушло 220 миллионов рублей. Важно не только возвести здание, но и, как говорят в областном Министерстве культуры, наполнить его всеми инструментами и оборудованием. Несмотря на пандемию, в Подмосковье все работы идут по плану.

«Сеть школ искусств у нас самая большая сеть в стране: 192 школы. Мы за эти годы 26 школ привели в нормальное состояние, провели капитальный ремонт, построили восемь. У нас впереди еще пять объектов, которые мы начнем строить», — сказала Елена Харламова, министр культуры Московской области.

Ученики Демиховской школы искусств регулярно становятся победителями разных конкурсов. Преподаватели признаются: конкуренция в области высокая, все школы сильные. Поэтому они с радостью примут в свои стены новых талантливых ребят.

«Сегодня уже за 600 детей набрано, которые с удовольствием будут сюда ходить, причем не только из Демихова, но и самого города Орехово-Зуево», — отметил Геннадий Панин, глава городского округа Орехово-Зуево.

Источник фото: телеканал «360»

В школе уникальный педагогический коллектив. Теперь его планируют увеличить. И это новые рабочие места для Демихова.

В школу искусств объявили дополнительный набор. Заявки на зачисление принимают до 30 сентября.