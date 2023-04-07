Подмосковье 07 апреля 2023, 10:32 Школу-интернат «Кадетский корпус» в микрорайоне Сходня в Химках отремонтируют к сентябрю

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Школу-интернат «Кадетский корпус» в микрорайоне Сходня в Химках капитально отремонтируют по губернаторской программе. Работы завершат к началу нового учебного года.

Школу-интернат в Сходне построили более 60 лет назад. Здесь учатся 272 ребенка, два кадетских класса курирует Следственный комитет России.

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«Здесь готовят будущих защитников Отечества. Дети углубленно изучают историю, проходят стрелковую и строевую подготовку, учатся рукопашному бою и первой медицинской помощи», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Глава побывал в школе-интернате и встретился с родителями учеников. Сейчас на объекте трудятся 45 рабочих. Они на 80% завершили демонтаж, приступили к замене инженерных сетей и черновым работам.

Строители укрепят фундамент, обновят кровлю и фасад. Также отремонтируют классы, актовый и спортивный залы, библиотеку, установят мультимедийное оборудование, а во дворе благоустроят площадку для отдыха.

На время ремонта начальные классы перевели в школу № 22, а ученики средней и старшей школы обучаются в лицее № 21. Администрация Химок запустила школьный автобус, который подвозит детей на занятия.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе сейчас возводят 37 новых школ.

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