Подмосковье 26 июля 2023, 16:45 Школу-интернат «Кадетский корпус» в Химках капитально отремонтируют к 1 сентября Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Капитальный ремонт школы-интерната «Кадетский корпус» в Химках подходит к концу. Уже выполнено 90% работ. Обновленная школа откроет двери для учащихся 1 сентября.

Почти 300 детей обучаются в школе-интернате «Кадетский корпус». Два старших профильных класса курирует Следственный комитет России. Для ребят разработана особая программа подготовки, благодаря которой они поступают в лучшие вузы страны. Школа существует с 1961 года, и это первый капитальный ремонт с момента постройки.

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«Вместе с родителями учеников поставили задачу перед подрядчиком провести капитальный ремонт учебного корпуса в максимально короткие сроки. Уже первого сентября дети пойдут на учебу в современные классы, которые будут оснащены всем необходимым оборудованием для занятий», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Капитальный ремонт школы-интерната начался в феврале. За это время здание кардинально изменилось. Сейчас финальные штрихи — модернизация отопительной системы, установка светильников, покраска стен. Пресс-служба администрации Химок сообщила, что ежедневно на объекте работают более 70 человек и две единицы техники.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Также подрядная организация полностью поменяет инженерные сети, кровлю, окна и двери. Работы проводят в рамках президентской программы «Модернизация системы общего образования».

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Кроме того, в Сходне в этом году началась реконструкция спортивного комплекса «Юность». Работы на объекте завершат в 2024 году.

Ранее в ежегодном обращении к жителям губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что регион занимает 2-е место в России по качеству образования.

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