Подмосковье 01 августа 2023, 16:53 Школу-интернат «Кадетский корпус» отремонтировали в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

Капитальный ремонт школы-интерната «Кадетский корпус» в Химках закончили на две недели раньше срока. Сейчас там устанавливают мебель и оборудование, а в августе проведут благоустройство территории.

Рабочие обновили кабинеты, инженерные системы и фасад школы. В августе там установят мебель и учебное оборудование, а также благоустроят школьный двор.

Реклама

«Ход капитального ремонта мы контролировали вместе с родителями, директором школы и депутатами. В ближайшее время установим новое оборудование и мебель в кабинетах. Как и планировали, дети вернутся в обновленный „Кадетский корпус“ уже 1 сентября», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Капитальный ремонт школы начался в феврале по президентской программе «Модернизация системы общего образования».

«Мы обращаем внимание на качество выполненных работ, соответствие применяемых материалов современным нормам, соблюдение сроков реализации проекта и, конечно же, смотрим на то, чтобы обновленные пространства были удобными и комфортными для горожан», — отметил председатель муниципального Совета городского округа Химки Сергей Малиновский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ежегодно в регионе капитально ремонтируют более 60 школ.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».