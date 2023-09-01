Подмосковье 01 сентября 2023, 16:52 Школу-интернат «Кадетский корпус» открыли в Химках после реконструкции Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Обновленную школу-интернат «Кадетский корпус» открыли в Химках 1 сентября. Капитальный ремонт в учреждении длился полгода. Обучаться в учреждении будут свыше 260 воспитанников.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

За время ремонта специалисты заменили коммуникации, укрепили фундамент, сделали косметический ремонт. Классы оборудовали новыми досками и мебелью, в актовом зале смонтировали сцену и поставили новую технику, а в спортзал — новый инвентарь. Также обустроило и прилегающую территорию: обновили пешеходные дорожки и газон.

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«День знаний — волнительный праздник для всех — учеников, педагогов, родителей. <…> Сегодня „Кадетский корпус“ встречает 265 учеников. Среди них 28 первоклассников. <…> Отдельное внимание — выпускникам. Для вас это последний год, который вы проведете за школьной партой. Пусть он будет ярким, насыщенным и запомнится на всю жизнь», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Кадетов поздравила с началом учебного года депутат Государственной Думы Ирина Роднина.

«Я вас поздравляю с этим замечательным праздником — началом нового учебного года. Тем более этот год вы начинаете с новоселья. Важно, что качество образования буквально во всем проявляется. Это и уровень знаний, и место, где проходят занятия. <…> Ваши успехи — гордость родителей, города и всей страны», — отметила Ирина Роднина.

Напомним, школу-интернат «Кадетский корпус» курирует Следственный комитет Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников с 1 Сентября. Он пожелал им сил, терпения и удачи, побед в учебе, творчестве и спорте.

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