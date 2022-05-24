Школу имени Дагаева в Лосино-Петровском отремонтируют к новому учебному году

Возведенную в 70-е годы прошлого века школу имени Дагаева в Лосино-Петровском впервые капитально ремонтируют. Работы здесь начались в апреле, за полтора месяца сделано уже немало. Единственный недочет, на который глава округа Сергей Джеглав обратил внимание во время своей поездки с инспекцией — это недостаточное количество рабочих на объекте.

«Сегодня мне не понравилось количество рабочих. Их надо увеличивать. Школа большая, это точно должно быть не менее 70-ти человек с таким объемом, а сегодня здесь всего 35 человек. Я думаю, подрядчик наверстает упущенное», — сказал глава г. о. Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

Сергей Джеглав предложил мамам и папам учеников создать родительский чат, чтобы помогать контролировать процесс ремонта.

«Сейчас мы надеемся на то, что 1 сентября мы приступим к учебе в обновленной школе, потому что мы ее очень любим. И хочу сказать огромное спасибо, что есть такая возможность — отремонтировать школы», — сказала директор школы № 2 им. В. В. Дагаева Ольга Набережнева.