Школу имени Чехова в Истре капитально отремонтируют к сентябрю

Ход ремонта школы имени Чехова в Истре проверила глава округа Татьяна Витушева. Закрыли школу на месяц раньше, чтобы успеть закончить работы к сентябрю.

Здание было построено еще в начале 20-го века. Эти стены пережили даже оккупацию в далеком 41-м году.

«Инженерные системы все изношены, требуют полной замены, и соответственно состояние несущих конструкций также нужно было проверить и где в старом корпусе используются деревянные балки перекрытия, их также необходимо исследовать и усилить», — рассказал директор управления капитального строительства администрации г. о. Истра Андрей Жогин.

Источник фото: телеканал «360»

Здесь отремонтируют кровлю, фасад и внутреннюю отделку. Обновление огромного исторического здания — предполагает колоссальные затраты. Поэтому его включили в государственную программу капитального ремонта школ. Это значит, что привлекут федеральное и региональное финансирование, средства выделит и муниципалитет. Однако, сложная экономическая ситуация сейчас создает массу трудностей.

Источник фото: телеканал «360»

«В короткий промежуток цены на стройматериалы резко возросли, поэтому нами предполагаемое софинансирование увеличилось в разы. Для того, чтобы, конечно, ни в коем случае не сорвать данный проект будем как муниципалитет изыскивать дополнительные финансовые средства, чтобы все обозначенные виды работ без исключения были выполнены в полном объеме и в установленные сроки», — сказала глава г. о. Истра Татьяна Витушева.

Источник фото: телеканал «360»

Для того, чтобы успеть ремонт в срок, на объекте увеличат количество работников. Свои двери обновленная школа должна открыть уже в сентябре. А пока учеников перевели в другие учреждения.

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