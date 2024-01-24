Подмосковье 24 января 2024, 14:49 Школу и детский сад в ЖК «Новое Бисерово — 2» в Богородском округе откроют 1 сентября Телеканал «360»

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Новую школу и детский сад откроют в сентябре в жилом комплексе «Новое Бисерово — 2» в Богородском округе. Это долгожданная новость для ребят и родителей, потому что сейчас дети ходят в образовательные учреждения в соседних поселках.

Школу достроили в ноябре 2023 года. Детский сад на первом этаже жилого дома был готов еще три года назад.

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Однако объекты находились в собственности застройщика. Передать их округу не получилось из-за отсутствия договоренности по земельной компенсации. Однако теперь администрация Богородского округа решила этот вопрос и застройщик получил взамен ряд земельных участков.

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Первый заместитель главы Богородского округа Алексей Щаулин осмотрел здания учебных заведений, пообщался с инициативной группой и собственником объектов.

«Есть договоренности и план передачи, который согласовывается с правительством Московской области. Мы сделаем все возможное, чтобы дети из „Нового Бисерово“ пошли в школу и детский сад в начале учебного года», — сказал Алексей Щаулин.

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Сейчас идет процесс подписания дорожной карты в микрорайоне «Новое Бисерово — 2», чтобы открыть школу и детский сад 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.

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