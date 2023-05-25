Подмосковье 25 мая 2023, 12:47 Школу и детский сад построят в ЖК «Тетрис» в Красногорске к 2025 году

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Новый образовательный комплекс для 420 учеников появится в красногорском ЖК «Тетрис». В день начала строительства в фундамент будущих школы и детского сада заложили капсулу времени с посланием ученикам.

«Знания — это хорошо, но и играть детишкам где-то нужно. Стадион, спортзал и площадки, которые будут организованы на территории образовательного учреждения, помогут учащимся насладиться детством сполна», — прокомментировал депутат Госдумы Сергей Колунов.

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Он подчеркнул, что ежегодно в Подмосковье открывают около 30 новых школ и 20 детсадов, что является высоким темпом строительства социальных учреждений.

В образовательный комплекс войдут школа на 160 мест и детский сад на 260 мест. Ожидается, что строительство завершится к 2025 году.

«В будущем здании разместятся просторные классы, актовый и спортивный залы. На благоустроенной территории появится стадион. Современные датчики позволят отслеживать состояние воздуха в кабинетах», — отметил глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уделить внимание качественному питанию школьников. По его мнению, эту тему нужно постоянно держать под контролем.

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