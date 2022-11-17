Подмосковье 17 ноября 2022, 16:10 Школу и детский сад построят в ЖК «Датский квартал» в Мытищах

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Современный образовательный комплекс появится в жилом комплекс «Датский квартал» в Мытищах. Он новый, и там уже ест развитая инфраструктура, включая кафе и магазины. Теперь решится проблема со школой и детским садом.

Подготовка строительной площадки для будущих социальных объектов уже началась. К осени 2024 года построят целый образовательный комплекс, где будет все для успешного развития детей.

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Кроме того, еще один социальный объект на 200 человек возводят на Новомытищинском проспекте. В новом здании школы № 6 будут спортивный зал, столовая и кабинеты для дополнительного образования.

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Строительство нового корпуса, благоустройство и ремонт исторического здания выполняются в рамках государственной программы. Сдачу пристройки назначили на начало следующего года.

«Губернатором поддержано строительство пристройки, на которую выделено 408 миллионов рублей. Проект находится в стадии завершения», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Сейчас перед городским округом стоит задача заранее укомплектовать новые социальные объекты персоналом.

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