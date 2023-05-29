Подмосковье 29 мая 2023, 16:34 Школу и детский сад построят в Павшинской Пойме к осени 2024 года

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Строительство образовательного комплекса продолжается в микрорайоне Павшинская Пойма в Красногорске. Рабочие приступили к обустройству фасада здания. Учреждение будет рассчитано на 1,7 тысячи мест для школьников и дошкольников.

Как рассказали в Минстрое, проект реализуют за счет средств инфраструктурного бюджета.

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«Подрядчик приступил к устройству фасадных конструкций. Одновременно продолжается кладка стен, монтаж инженерных сетей, окон и витражей, устройство кровли. Сейчас на стройплощадке 175 рабочих и семь единиц техники. Работы идут с опережением графика», — сказали в ведомстве.

В составе комплекса откроют школу на 1500 мест и детский сад на 200. В четырехэтажном корпусе создадут отдельные блоки с групповыми, учебными кабинетами, мастерскими, лаборантскими, столовой, актовым и музыкальным залами и другими помещениями. На территории создадут спортивную и игровую зоны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уделить внимание качественному питанию школьников. По его мнению, эту тему нужно постоянно держать под контролем.

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