Школу и детский сад построят в микрорайоне Опытное поле в Котельниках к 2025 году | 360°

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15 сентября 2022, 10:47

Школу и детский сад построят в микрорайоне Опытное поле в Котельниках к 2025 году

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Воспитательно-образовательный комплекс начнут строить в микрорайоне Опытное поле в Котельниках. Это школа на 2100 учащихся и детский сад на 350 мест. Об этом сообщили в Минстройкомплекса Подмосковья.

Как сообщил глава ведомства Владимир Локтев, комплекс создадут по госпрограмме Подмосковья. Строительством и проектированием займется компания «МСУ-1», в планах - завершить работы к 2025 году.

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Учреждения будут построены в соответствие с современными стандартами, а на их территории оборудуют спортивные и игровые площадки.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что отопление в социальные учреждения Подмосковья начнет поступать с 12 сентября. Позже оно появится в жилых домах региона.

Школы

Строительство

Детские сады

Котельники

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