Подмосковье 02 февраля 2023, 21:57 Школу и детский сад построят в Королеве к сентябрю 2023 года Публичное достояние

Читать 360tv в

На улице Академика Легостаева в Королеве продолжается строительство образовательного комплекса, в который входят школа и детсад. В работах задействовано более 250 рабочих, сообщили в пресс-службе Минстроя Подмосковья.

Новые объекты строят в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета.

Реклама

В Минстрое сообщили, что строительная готовность детского сада составляет 55%. Здесь ведутся фасадные, отделочные работы, монтаж инженерных сетей и ограждения. На школе рабочие продолжают возводить каркас здания на уровне третьего этажа, осуществляют кладку стен и монтаж наружных сетей водопровода. Работы идут с опережением графика, уточнили в пресс-службе.

В новую школу смогут ходить 825 учащихся, а детский сад примет 250 воспитанников. Образовательный центр располагается между двумя жилыми комплексами в Королеве — «Стрела» и «Парад планет».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил вовремя сдать оба объекта и привлечь сюда сильных педагогов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».