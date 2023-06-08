Подмосковье 08 июня 2023, 14:42 Школу и детский сад откроют в Нахабине в сентябре 2024 года фото минстроя мо

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Школу и детский сад продолжают строить в Нахабине. Образовательный центр планируют открыть в сентябре следующего года.

Как рассказали в Минстройкомплекса Подмосковья, школа будет рассчитана на 900 мест, а детский сад — на 150. Сейчас на площадке работают 118 человек и семь машин. Готовность объекта превысила 25%. Работы ведутся привлечением средств инфраструктурного кредита.

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«Ведутся монолитные работы на уровне третьего-четвертого этажей здания, устройство инженерных сетей. Рабочие приступили к планировке грунта под будущий стадион», — уточнили в ведомстве.

Площадь четырехэтажного здания превысит 16 тысяч квадратных метров. В школьном блоке обустроят учебные классы, лаборатории, помещения для групп продленного дня, актовый и спортивные залы, столовую, библиотеку и мастерские. Для дошкольников организуют групповые, музыкальный и физкультурный залы, а также кабинеты логопеда и психолога.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 417 школьных стадионов. Власти региона договорились с руководителями учебных заведений, чтобы туда пускали людей даже во время каникул.

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