Подмосковье 02 апреля 2024, 14:07 Школу и детский сад организовали для детей из Белгородской области в Коломне Пресс-служба администрации города или района

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Дети из Белгородской области прибыли в Подмосковье чуть больше недели назад. Они разместились в лагере недалеко от деревни Тарбушево под Коломной. Для организовали школу и мини-детский сад.

Как рассказали в администрации округа, сейчас в лагере «Лесная поляна» проживают 32 школьника. Многие из них имеют ограничения по здоровью, поэтому их зачислили в Емельяновскую школу, где работают с детьми-инвалидами. Занятия начались в формате обучения на дому — педагоги будут ежедневно приезжать в лагерь и проводить уроки, кружки и секции.

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«Вместе с сотрудниками лагеря мы обустроили для ребят учебные комнаты, в которых расположатся два класса. А для дошкольников открыли две детсадовские мини-группы кратковременного пребывания», — рассказал глава Коломны Александр Гречищев.

После адаптации специалисты определят индивидуальные возможности ребят и приму решение о посещении ими уроков в школе и детском саду.

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