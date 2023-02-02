Подмосковье 02 февраля 2023, 16:17 Школу и детский сад на улице Легостаева в Королеве достроят к сентябрю

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Новая школа и детский сад откроются на улице Академика Легостаева в сентябре 2023 года. Образовательный центр расположится между двумя жилыми комплексами «Стрела» и «Парад планет».

В строительстве новых объектов задействованы свыше 250 рабочих и 14 единиц техники. Работы проводятся по госпрограмме за счет средств бюджета.

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«Строительная готовность детского сада 55%. Здесь ведутся отделочные, фасадные работы, монтаж инженерных сетей и ограждения», — сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

В школе сейчас возводят каркас на уровне третьего этажа, укладывают стены, а также монтируют наружные сети водопровода. Отмечается, что работы идут с опережением графика. Новое учебное учреждение площадью 14 тысяч квадратных метров рассчитано на 825 школьников. Ребятам будут доступны классы, лаборантские, актовый и спортивный залы, библиотеки и многое другое. Во внутреннем дворе появятся игровые и спортивные зоны, а также места для отдыха.

В детском саду, рассчитанном на 250 детей, расположатся групповые, физкультурный и музыкальный залы, помещения для кружковых занятий, пищеблок и медицинский пункт. Прилегающая территория также будет благоустроена.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил привлечь сильных педагогов и вовремя сдать оба объекта.

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