Подмосковье 31 августа 2023, 10:14 Школу гимнастики откроют в поселке Дрожжино Телеканал «360»

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Школа гимнастики откроется в новом образовательном центре «Успех» в рабочем поселке Дрожжино. Попробовать свои силы в этом виде спорта смогут девочки от трех лет и старше. Тренироваться дети будут под руководством восьмикратной чемпионки мира по художественной гимнастике Амины Зариповой.

Идея открыть школу гимнастики в Дрожжино принадлежала управлению образования Ленинского городского округа. По словам начальника управления Натальи Киселевой, сотрудничество с прославленной гимнасткой Аминой Зариповой обещает быть продуктивным.

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Амина Зарипова за свою спортивную карьеру успела трижды стать чемпионкой Европы и дважды — чемпионкой России. Сейчас она активно ведет тренерскую деятельность. Ее воспитанницей была Маргарита Мамун, ставшая олимпийской чемпионкой в Рио-де-Жанейро.

«Я очень благодарна Ленинскому городскому округу за то, что мне предоставили такую возможность. <…> Начинать надо именно с наших детей, чтобы они были крепкими здоровыми и знали, что значит трудиться. Именно спорт к этому приведет», — сказала заслуженный тренер сборной России Амина Зарипова.

Помогать в подготовке будущих гимнасток будет еще одна ученица Зариповой — двукратная чемпионка юношеских Олимпийских игр 2018 года Дарья Трубникова.

«Спортсмену нужен тренер. Конечно, если с самого детства наставник тебя ведет до высоких побед или до взросления и вы находитесь в контакте, тогда можно ожидать больших успехов», — поделилась Дарья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион достроит 13 крупных спортивных объектов в 2023 году.

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