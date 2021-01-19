Школу на 1,1 тысячи мест достроят в Павловском Посаде в 2021 году

Источник фото: Глагосстройнадзор Подмосковья

Это отметил начальник областного Главгосстройнадзора Артур Гарибян. Он рассказал, что здесь состоялось уже пять проверок. Нарушений не нашли.

На строительной площадке ведутся работы по монтажу оконных блоков, фасадной системы, инженерных сетей, монтажу перегородок Артур Гарибян.

В школе сделают два спортивных зала и столько же актовых — на 200 и 400 мест. Откроют библиотеку, медицинский кабинет и музей.

Источник фото: Глагосстройнадзор Подмосковья

Во внутреннем дворике обустроят физкультурное пространство, места отдыха и зону для проведения спортивных мероприятий.

Следить за возведением школы можно с помощью мобильного приложения «Подмосковные стройки».

Ранее стало известно, что еще 33 современные школы создадут в Подмосковье до конца 2021 года.