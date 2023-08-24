Подмосковье 24 августа 2023, 14:33 Школу для детей с ОВЗ в Одинцове откроют после капитального ремонта 1 сентября пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Капитальный ремонт завершается в Старогородковской специальной школе имени Фурагиной в Одинцовском округе. Там обучается 167 детей с ограниченными возможностями здоровья — 100 ребят регулярно остаются на пятидневное проживание. Уже 1 сентября воспитанники смогут оценить обновленные кабинеты

В школе имени Фурагиной обновили кабинеты для занятий адаптивной физкультурой, спальные комнаты, столовую и другие помещения.

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Также продолжается ремонт в Кубинской школе № 2 имени Безбородова. Здание полностью перестраивают. На территории появится современный спортивный стадион с футбольным полем, игровыми площадками, беговыми дорожками и полосами препятствий. Завершить работы тоже планируют к началу осени.

Сейчас в Подмосковье заканчивается приемка образовательных учреждений к началу нового учебного года. Специалисты проверяют соблюдение техники безопасности и санитарно-гигиенических норм в школах, вузах, колледжах и детских садах. Также осматривается материально-техническое оснащение: оборудование, учебники и иные средства обучения.

В новом учебном году школьников станет больше на 38 тысяч человек — для них уже готовы новые образовательные учреждения.

«Педагоги уже начали свою работу, мы в этом году открываем 30 школ и 25 детских садов. Я регулярно докладываю, что Московская область растет, и в этом году на сегодняшний день мы уже видим плюс 38 тысяч регистраций», — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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