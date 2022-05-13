Школу для детей с ограниченными возможностями здоровья в Балашихе отремонтируют к началу учебного года

Капитальный ремонт школы № 8 для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) завершится к началу учебного года. Об этом сообщил глава Балашихи Сергей Юров во время осмотра школы перед началом ремонтных работ.

Юров вместе с подрядчиком и директором учреждения обсудили особенности дизайн-проекта и сроки проведения работ.

Школа № 8 попала в президентскую программу по капитальному ремонту учреждений образования в 2022 году, на эти цели выделено более 83 миллионов рублей. Капитальный ремонт проведут на летних каникулах.

Будет произведена замена кровли, инженерных сетей, обновится фасад. Помимо этого, отремонтируем пищеблок и актовый зал. В целом это будет практически новое учреждение. Все работы должны завершиться в августе, чтобы коллектив успел подготовиться к 1 сентября, и дети начали учебный год вовремя Сергей Юров глава Балашихи

Здание школы площадью 1,5 тысячи квадратных метров построено в 1937 году. До сегодняшнего дня выполнялся только косметический ремонт помещений. На первом этаже располагаются трудовые мастерские, на втором — учебные классы. Всего в школе обучается 70 человек. После капитального ремонта их количество увеличится до 160.

На время ремонта дети переведены во второе здание на шоссе Энтузиастов. Там мы благополучно закончим учебный год согласно календарному графику — 27 мая Ольга Бортновская Директор школы № 8 для детей с ОВЗ

В программу капитального ремонта входят не только строительно-монтажные работы, но и обновление материально-технической базы. На эти цели выделено порядка 10 миллионов рублей. Разработанный дизайн-проект соответствует единому стилю учреждений образования Московской области.

По президентской программе в этом году в Балашихе начнется капитальный ремонт еще одного учреждения образования. Старое здание гимназии № 11 в микрорайоне Железнодорожный давно нуждалось в обновлении. На ремонтные работы выделено порядка 300 миллионов рублей. Их выполнят в два этапа — летом 2022 года и в 2023 году.