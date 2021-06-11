Школу для будущих пап открыли в женской консультации Красногорска

В красногорской женской консультации открыли школу для будущих пап. Как проходят занятия и много ли здесь учащихся, узнавал корреспондент «360».

Раньше мужчины даже порог этого здания переступить не решались, а сейчас для них выделен отдельный зал на третьем этаже, где они заседают в школе будущих пап. Главное правило этого закрытого клуба — ни одной женщины здесь быть не должно. Даже педагоги в этой школе — исключительно врачи-мужчины. Особенно часто на занятия приходят папы-новички.

«В основном приходят все-таки те, кто становится отцом впервые. Кто знает уже, кто через это прошел, кто ждут третьи-четвертые-пятые роды, вряд ли к нам придут», — говорит заместитель главного врача по акушерству и гинекологии 1-й Красногорской больницы Рустэм Ибрагимов.

Как отметил Рустэм Ибрагимов, наиболее частые вопросы — когда ехать в роддом, довезу ли я ее до роддома, не родит ли она у меня в машине. А еще спрашивают, когда можно лететь на море после родов, как помочь жене в родах, сколько нужно времени на восстановление после кесарева сечения и после естественных родов.

Будущим отцам обещают рассказать все про партнерские роды — как себя вести, что надо делать и что не стоит. А еще провести курсы по пеленанию ребенка, показать, как правильно его мыть и другие полезные секреты. Школа будущих пап будет работать в красногорской женской консультации два раза в месяц.