15 июня 2023, 14:18
Школу для 825 учеников откроют в Щелкове к сентябрю
В микрорайоне Потапово-3А в Щелкове завершается строительство школы на 825 мест. Строительная готовность объекта более 85%. Образовательное учреждение заработает 1 сентября, сообщили в министерстве строительного комплекса Московской области.
«На площадке более 160 рабочих и пять единиц техники. Завершается устройство фасадных конструкций, монтаж инженерных сетей. Ведется отделка помещений, монтаж потолков и сцены актового зала», — уточнили в ведомстве.
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Строители благоустраивают прилегающую территорию. В здании расставляют мебель и оборудование.
В четырехэтажном здании общей площадью более 14,1 тысячи квадратных метров разместили блоки начальной, основной и старшей школы с отдельными входами. В начальных классах смогут учиться 300 детей, основная и старшая рассчитана на 525 учеников.
В здании обустраивают учебные классы и лаборатории, актовый зал со сценическими помещениями, два спортивных зала, столовая с пищеблоком, библиотечно-информационный центр, кабинеты логопеда и психолога, административные и вспомогательные помещения.
На прилегающей территории появится стадион с легкоатлетическим сектором, детские игровые площадки, учебно-опытная зона, места для отдыха, площадка для проведения общешкольных мероприятий.
Школа строится в рамках национального проекта «Образование».
Ранее о важности ремонта образовательных учреждений и строительстве новых школ напомнил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время ежегодного обращения к жителям.
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Щелково
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