Подмосковье 05 сентября 2023, 18:53 Школу для 825 учащихся построят в деревне Сабурово в 2025 году Главгосстройнадзор МО

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Строительство школы, рассчитанной на 825 учащихся, началось в деревне Сабурово Красногорского округа. Возвести здание планируют к середине 2025 года.

В четырехэтажном здании разместятся учебные классы, обеденные зоны, медблок, мастерские, а также помещения продленного дня. Для отдыха школьников между занятиями предусмотрены зоны рекреации в коридорах.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников с 1 сентября. Он пожелал им сил, терпения и удачи в этом году, побед в учебе, творчестве и спорте.

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