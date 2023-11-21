Подмосковье 21 ноября 2023, 17:05 Школу для 750 учеников построят в ЖК «Резиденция Сколково» в Одинцове Главгосстройнадзор МО

Читать 360tv в

Школу построят в жилом комплексе «Резиденция Сколково» в Одинцове. Она будет рассчитана на 750 мест.

Как рассказали в Главгосстройнадзоре Подмосковья, площадь застройки составит пять тысяч квадратных метров, а самого здания — 12,4 тысячи.

Реклама

В школе обустроят учебные кабинеты, два спортзала, актовый зал, столовую, библиотечный центр и другие помещения. Завершить работы планируют к сентябрю 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира — Университет Цинхуа в Пекине.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».