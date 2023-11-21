21 ноября 2023, 17:05
Школу для 750 учеников построят в ЖК «Резиденция Сколково» в Одинцове
Школу построят в жилом комплексе «Резиденция Сколково» в Одинцове. Она будет рассчитана на 750 мест.
Как рассказали в Главгосстройнадзоре Подмосковья, площадь застройки составит пять тысяч квадратных метров, а самого здания — 12,4 тысячи.
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В школе обустроят учебные кабинеты, два спортзала, актовый зал, столовую, библиотечный центр и другие помещения. Завершить работы планируют к сентябрю 2026 года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира — Университет Цинхуа в Пекине.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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