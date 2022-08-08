Школу для 550 учеников построили на улице Полянке в Можайске

Главгосстройнадзор выдал школе на улице Полянка в Можайске заключение о соответствии. В ней смогут учиться более 500 детей. Об этом рассказал глава ведомства Артур Гарибян.

В школе оборудовали библиотеку, столовую на 200 мест, в кабинетах установили необходимую мебель и технику. Также обустроили спортивную зону, пространство для отдыха, актовый зал и школьный двор.

«Новое образовательное учреждение рассчитано на 550 учебных мест и штат 85 человек. Площадь четырехэтажной школы с подземным этажом составляет около 11 тысяч квадратных метров», — рассказал Гарибян.

Учреждение подключили к проекту «Флагманские школы». Его запустили в 2021 году по поручению главы региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе восьми внебюджетных школ 1 сентября. В них будут учиться более шести тысяч детей.