Подмосковье 10 августа 2023, 16:10 Школу для 2200 учеников откроют в Одинцове к сентябрю Пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Читать 360tv в

Школа на 2,2 тысячи мест строится в жилом комплексе «Гусарская Баллада» в Одинцове. Ее откроют к 1 сентября. Готовность объекта достигла 95%.

Новая школа будет четырехэтажной. Ее площадь — около 30 тысяч квадратных метров. Это одно из самых больших учебных заведений в Подмосковье.

Реклама

Там обустроят просторные классы, лаборатории и библиотеку с IT-зоной. Во дворе появится стадион с футбольным полем и площадки для разных видов спорта.

Осенью в 17 городских округах Подмосковья откроют 23 новые школы, в том числе три образовательных кластера для более чем 15 тысяч учеников.

«Мы каждый год ремонтируем 62-65 школ из 1,5 тысяч, которые работают у нас. А также ежегодно сдаем порядка 30 новых. Важно, чтобы образовательные учреждения работали на должном уровне. Я очень надеюсь, что каждый из объектов будет подготовлен и своевременно сдан для того, чтобы дети 1 сентября, как положено, пошли в школу с хорошим настроением», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».