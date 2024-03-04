Подмосковье 04 марта 2024, 15:26 Школу для 2,2 тысячи учеников достроят в Лобне к концу года Unsplash

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В Лобне состоялась вторая встреча главы города Анны Кротовой с жителями в рамках инициативы «Открытый микрофон». Обсудили перспективы открытия новой школы на 2200 учеников и капитального ремонта школы № 5.

пресс-служба администрации городского округа Лобня

Строительство новой школы на 2200 учеников планируют завершить в этом году. На ее базе будет создан инженерно-технический лицей. Он объединит лицей и школу № 5, а также примет учащихся из других учебных заведений округа. Там откроют классы по различным профильным направлениям, в том числе авиастроительному, аэрокосмическому и физико-математическому.

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Новый инженерно-технический лицей расширит возможности для всех учащихся и станет одним из ведущих учебных заведений в Подмосковье благодаря современной материально-технической базе.

Начать ремонт школы № 5 планируют в июне этого года, а завершат в январе 2025 года. Предусмотрено проведение отдельной встречи с родителями для обсуждения назначения здания. Бывшее здание лицея будет передано коррекционной школе после проведения текущего ремонта и обновления мебели и оборудования.

Обсудили также проблему транспортной доступности к школе для жителей Центрального микрорайона. Для ее решения планируется строительство дороги, визуализацию которой представят в ближайшее время. Также проводят работу над обеспечением дополнительных автобусов для перевозки детей в учебные заведения.

В ближайшее время в лицее и школе № 5 пройдут родительские собрания. Там обсудят все вопросы, связанные с открытием инженерно-технического лицея. 21 марта состоится следующая встреча «Открытого микрофона», где Анна Кротова планирует обсудить планы развития с родителями учеников обеих школ.

Ранее глава муниципалитета Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

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