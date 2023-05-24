Подмосковье 24 мая 2023, 13:24 Школу для 2,1 тысячи учеников построят в Котельниках к 2025 году Архитектурная проектная мастерская ПРОСПЕКТ

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В Котельниках начнут строить образовательный комплекс со школой на 2,1 тысячи мест и детским садом — на 350. Рабочая группа Архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области поддержала архитектурно-художественное решение объекта.

Комплекс планируется возвести в микрорайоне Опытное поле, вблизи Малого и Большого опытных прудов.

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«Строительство крупного инфраструктурного проекта площадью 44,6 тысячи квадратных метров запланировано в рамках государственной программы Московской области „Строительство объектов социальной инфраструктуры на 2022–2025 годы“», — сообщил министр правительства региона по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Помещения начальной школы разместят в трехэтажном блоке с отдельным входом. В вестибюле предусмотрят место для ожидания родителей. Также на первом этаже обустроят гардеробы, помещения для группы продленного дня, кабинет музыки и рекреации.

В четырехэтажном блоке средней и старшей школы на первом этаже в дополнение к учебным классам предусмотрят мастерские, кабинеты кулинарии, кройки и шитья, пищеблок и обеденные залы, блок медицины. На втором этаже оборудуют четыре спортивных зала, актовый зал на 800 мест и административные помещения.

Для доступа в спортивный зал во внеурочное время организуют отдельный вход с вестибюлем и гардеробом. На четвертом этаже расположатся библиотеку с IT-зоной и читальным залом.

Во втором модуле комплекса сделают трехэтажный детсад для 14 групп детей от 1,5 до семи лет.

«Масштабный проект состоит из нескольких модулей, выполненных в едином стиле. Разделение здания на блоки, подчеркнутое колористическими решениями, позволяет добиться пластического разнообразия и сомасштабности проекта детям», — отметила главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина.

У здания будет вентилируемый фасад на скрытом креплении с облицовкой бетонной плиткой. Цвета объекта будут сменяться от белого к серому.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уделить внимание качественному питанию школьников. По его мнению, эту тему нужно постоянно держать под контролем.

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