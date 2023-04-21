Подмосковье 21 апреля 2023, 12:32 Школу для 1,6 тысячи учеников построят в Балашихе к 2025 году ООО «СПАС ГРУПП»

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Новая четырехэтажная школа, рассчитанная на 1,6 тысячи учеников, появится в Балашихе к 2025 году. Проект поддержала рабочая группа архитектурной комиссии Градостроительного совета региона.

«Инфраструктура здания включает просторные учебные классы, различные мастерские, зрительный зал, библиотеку, несколько спортивных залов и многое другое», — заявил министр правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

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Он подчеркнул, что строительство начнется уже в этом году. В учебном учреждении появятся лаборантские, кабинеты IT, мастерские по обработке тканей, металла и дерева, а также кабинеты кулинарии. Кроме того, в школе расположится зрительный, тренажерный и обеденный залы, классы для групп продленного дня, комнаты отдыха, игровые и спальни.

«Колористическая палитра проектируемого здания деликатно интегрирует сооружение в окружающую застройку. Масштабный проект формирует два внутренних дворовых пространства, в которых будут созданы комфортные зоны рекреации, проведения торжественных мероприятий, обучения на открытом воздухе», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

На прилегающей территории построят детские площадки, спортивный центр со стадионом, баскетбольной площадкой, беговой дорожкой и зоной для занятий ОФП.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об опережении сроков строительства современных школ. По его словам, это то, что от властей требуют время и жители.

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