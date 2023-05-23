Подмосковье 23 мая 2023, 10:14 Школу для 1100 учеников построят в ЖК «Эко Видное 2.0» в Ленинском округе застройщик MR Group

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В ЖК «Эко Видное 2.0» в Ленинском округе построят школу для 1,1 тысячи учеников. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области. Также в жилом комплексе возведут детсад на 310 мест и детский центр раннего развития.

Строительством школы займется компания MR Group. Согласно проекту, учебное учреждение рассчитано на одновременное пребывание 44 классов детей. Здание будет поделено на блок-модули для старшей, средней и начальной школ.

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Помимо учебных помещений, в школе запроектированы библиотечно-информационный центр, актовый и обеденный залы, а также большой и малый спортивные залы.

Прилегающую территорию благоустроят: там разместят физкультурные площадки, поле для мини-футбола, площадки для игр и тихого отдыха.

Сдача ЕГЭ в Подмосковье начнется 26 мая. Губернатор Андрей Воробьев выразил надежду на то, что школьники успешно сдадут экзамены и покажут хорошие результаты. По его словам, это всегда волнительный этап.

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