23 мая 2023, 10:14
Школу для 1100 учеников построят в ЖК «Эко Видное 2.0» в Ленинском округе
В ЖК «Эко Видное 2.0» в Ленинском округе построят школу для 1,1 тысячи учеников. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области. Также в жилом комплексе возведут детсад на 310 мест и детский центр раннего развития.
Строительством школы займется компания MR Group. Согласно проекту, учебное учреждение рассчитано на одновременное пребывание 44 классов детей. Здание будет поделено на блок-модули для старшей, средней и начальной школ.
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Помимо учебных помещений, в школе запроектированы библиотечно-информационный центр, актовый и обеденный залы, а также большой и малый спортивные залы.
Прилегающую территорию благоустроят: там разместят физкультурные площадки, поле для мини-футбола, площадки для игр и тихого отдыха.
Сдача ЕГЭ в Подмосковье начнется 26 мая. Губернатор Андрей Воробьев выразил надежду на то, что школьники успешно сдадут экзамены и покажут хорошие результаты. По его словам, это всегда волнительный этап.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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Ленинский округ
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