Подмосковье 02 февраля 2023, 17:25 Школу для 1,1 тысячи учеников достроят в Звенигороде к осени 2024 года

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Строительство новой школы началось в микрорайоне Восточном в Звенигороде. Четырехэтажное здание откроют к 1 сентября 2024 года.

Сейчас строители приступили к монолитным работам и заливают фундамент здания. По словам министра строительного комплекса Подмосковья Владимира Локтева, на объекте находятся более 45 рабочих и 11 единиц техники. Работы ведутся в графике.

Строительство школы ведет компания «АСГ Техно Строй». В четырехэтажном здании площадью более 18 тысяч «квадратов» будут предусмотрены учебные классы, мастерские, актовый и спортивные залы и другие необходимые помещения.

Планируется, что новая школа откроет двери 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что строительство новых школ и детских садов является приоритетным для региона, так как число учеников постоянно растет.